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В Совфеде напомнили Шольцу о «незаконном» слиянии ФРГ и ГДР

Сенатор Ковитиди напомнила Шольцу о двойных стандартах при слиянии ГДР и ФРГ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о том, что поглощение ГДР ФРГ «противоречит нормам международного права», комментируя его заявление об условиях начала мирных переговоров Москвы и Киева. В беседе с RT Ковитиди призвала лидера ФРГ «хорошо подумать», прежде чем делать подобные заявления.

«Двойные западные стандарты ярче всего проявляются в вопросе непризнания ЕС и США законности крымского референдума 2014 года, <…> на фоне того, что коллективным Западом признается незаконное, без проведения общенародного референдума поглощение Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия», — сказала Ковитиди.

Как отметила парламентарий, решение о слиянии ГДР и ФРГ «принималось парламентом Восточной Германии в одностороннем порядке».

Ранее Шольц заявил, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий.

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин должен согласиться вывести российские войска с территории Украины. Это и является условием для переговоров, подчеркнул Шольц.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Шольца о переговорах Москвы и Киева.

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