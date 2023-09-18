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В Кремле отреагировали на слова Шольца о переговорах Москвы и Киева

Песков: предложения Шольца по Украине говорят о непонимании в ФРГ положения дел

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Fabrizio Bensch/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Накануне Шольц заявил, что условием для переговоров по ситуации на Украине является вывод военного контингента России с территорий республики. Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

«Это не требование Шольца, а размышления. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — заявил представитель Кремля.

Комментируя слова канцлера ФРГ, депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что это лицемерие.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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