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Аналитик объяснил суть конфликта Украины со странами Восточной Европы

Аналитик Оленченко: Киев конкурирует с Восточной Европой из-за схожести экономик

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Украина неизбежно бы пришла к ухудшению отношений со странами Восточной Европы, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Киев конкурирует с ними из-за однотипных экономик и схожей структуры ВВП, отметил он в беседе с RT.

«Украинская, польская, словацкая, венгерская — однотипные экономики, у них структуры ВВП и сельского хозяйства похожи, между ними неизбежна конкуренция», — подчеркнул эксперт.

По его словам, конкуренция раньше сдерживалась «политическим угаром», после избавления от которого власти европейских стран осознали, что действуют в пользу Украины против своего населения.

В целом Европа разочарована отношением украинских властей к их помощи, воспринимаемой Киевом как нечто должное, считает Оленченко.

«В Европе нарастает разочарование нынешним украинским руководством, оно себя проявляет умело и хорошо как иждивенец: когда надо — потребовать, истерику закатить, это основная роль, это их амплуа», — сказал он, добавив, что на настоящие партнерские отношения Украина идти не готова.

Сегодня стало известно, что Украина планирует подать иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за продления ограничений на поставки своей сельхозпродукции.

Напомним, в начале мая Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия с разрешения Еврокомиссии ввели временный запрет на поставки зерна с Украины. Эти меры ЕК назвала «временными», объяснив их затовариванием рынков более дешевой украинской продукцией.

На прошлой неделе власти Польши, Словакии и Венгрии заявили о решении продлить эмбарго.

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