«Большой двадцатке» предрекли ослабление на мировой арене

Влияние «Большой двадцатки» (G20) ослабевает на мировой арене. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя отказ президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина от участия в сентябрьском саммите G20 в Индии.

«Он (Си Цзиньпин — «Газета.Ru») демонстративно в тот день, когда начинается программа G20, принимает у себя в Китае президентов двух других стран. Причем тех, которые в G20 не входят. И всем стало понятно, что крупнейшие страны мира больше не считают G20 достойным себя форматом, достойной площадкой», — обратил внимание политолог.

Он добавил, что за время существования G20 не было принято ни одного решения, которое было бы кем-нибудь выполнено. Эксперт не исключил, что «Большая двадцатка» со временем трансформируется в площадку, где будут встречаться главы МИД.

По окончании саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.

Ранее в Британии рассказали о крупной победе России на саммите G20.