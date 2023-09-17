Ким Чен Ыну подарили картины с зарисовками Пхеньяна 1950-х годов

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Россию получил в подарок картины художника, который в 1950-х годах писал зарисовки из жизни Пхеньяна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подарок очень хороший был. У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Оригиналы», — рассказал посол.

Он отметил, что на изображениях был Пхеньян 1950-х годов и портреты тех лет.

До этого стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки во Владивосток получил в подарок от губернатора Приморского края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников местного производства.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.

Ранее Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту.