В Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией

Странам Запада крайне важно найти способ для поддержания отношений с Россией в будущем. Об этом в интервью для газеты The New York Times заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Глава государства отметил, что не имеет в виду «большую дружбу» с Москвой. Однако, по его мнению, США и европейским странам стоит выстраивать отношения с РФ на принципах терпимости и определенного уровня взаимопонимания.

При этом финский лидер подчеркнул, что после окончания украинского конфликта доверие станет одной из ключевых гарантий безопасности при взаимодействии с Москвой. В то же время он призвал глав государств, снабжающих Киев вооружениями, в своей деятельности учитывать риск эскалации кризиса и начала третьей мировой войны.

«Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить положение дел, и, к сожалению, к худшему. <...> Риск применения ядерного оружия огромен», — предупредил Ниинистё.

В конце августа президент Финляндии заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может превратиться в площадку для мирных переговоров по украинскому конфликту. Как уточнил лидер республики, в 2025 году Хельсинки примут на себя роль председателя данной организации и будут делать все возможное для восстановления мира.

Ранее в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.