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В США заявили, что у Байдена «разбито сердце» из-за обвинений в адрес сына

Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что у Байдена разбито сердце

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала новые обвинения в адрес Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, по нарушениям, связанным с владением оружием. Она предположила, что у действующего главы государства «разбито сердце» из-за подобного развития событий. Ее слова приводит The Hill.

«Держу пари, что сейчас в Белом доме находится президент с разбитым сердцем, который беспокоится о своем сыне, и мы наблюдаем, что из этого выйдет», — заявила Псаки.

В четверг американская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену. Отмечается, что сына президента США обвиняют в том, что он в 2018 году соврал при приобретении револьвера Colt Cobra о том, что он не принимает наркотические вещества. Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период владения оружием.

29 августа сообщалось, что председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности, а также комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит потребовали от Министерства юстиции США предоставить всю связанную документацию о назначении прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Конгрессмены выразили подозрение в необъективности ведомства.

Ранее в США засомневались, что Минюст объективен в отношении Хантера Байдена.

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