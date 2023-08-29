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В США засомневались, что Минюст объективен в отношении Хантера Байдена

В конгрессе США засомневались, что Минюст объективен к Хантеру Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

В понедельник председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности, а также комитета по доходам и расходам Палаты представителей конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит, потребовали от министерства юстиции предоставить всю связанную документацию о назначении прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Конгрессмены выразили подозрение в необъективности ведомства. Об этом пишет ТАСС.

В письме, адресованном министру юстиции США Меррику Гарленду, говорится: «Вы назначили спецпрокурором человека, который был свидетелем всех нарушений в ходе расследования, который в течение последних двух месяцев заявлял, что ему не нужен статус спецпрокурора, и на котором лежит ответственность за проваленное соглашение о признании вины в суде, которое рассматривается как позор для министерства».

Джордан, Комер и Смит требуют от генерального прокурора предоставить им все связанные с назначением Уайсса документы не позднее 11 сентября, включая «любые дополнительные распоряжения, указания или инструкции» Гарленда. Законодатели хотят убедиться, что Минюст не пытался «нарушить принцип верховенства закона в интересах Хантера Байдена, президента Джо Байдена и семьи Байдена».

Ранее республиканская член Палаты представителей Конгресса США, Марджори Тейлор-Грин из штата Джорджия, заявила, что назначение Уайсса является прикрытием, которое делает режим Джо Байдена сравнимым с «охотой на ведьм в странах третьего мира и диктатурами» Европы XX века.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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