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В МИД прокомментировали возможность допуска кораблей Китая к СМП

МИД о допуске кораблей КНР к СМП: Россия сама может обеспечить его безопасность

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов завил РИА Новости, что Россия сама может надежно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры.

Таким образом Корчунов прокомментировал опасения экспертов о том, что с учетом нынешней геополитической ситуации в какой-то момент встанет вопрос о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.

«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надежно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что «Газпром» впервые поставил в Китай партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства по Северному морскому пути.

Северный морской путь — кратчайший путь по воде между Европейской частью России и Дальним Востоком. Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает развивать Севморпуть и наращивать грузоперевозки по нему. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути, который в 2022 году снизился, сейчас восстанавливается. По итогам 2023 года не исключен новый рекорд по количеству грузов. На текущий момент перевезено 23 млн тонн грузов.

Ранее глава «Роснефти» рассказал о планах по развитию Северного морского пути.

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