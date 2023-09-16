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Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

Небензя: выхлоп от заседания Совбеза ООН с участием Зеленского будет нулевым

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания Совбеза ООН высокого уровня по Украине с участием главы Украины Владимира Зеленского будет нулевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой», — сказал представитель Российской Федерации.

Он отметил, что это будет «шоу», в котором основная роль отведена Зеленскому.

Также Небензя заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности международной организации, в которой должен принять участие Владимир Зеленский.

До этого отмечалось, что участие президента США Джо Байдена в заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня 20 сентября, посвященном Украине, не планируется.

Также сообщалось, что Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке за одним столом с представителем России.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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