Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса коллективной обороны

Мали, Буркина-Фасо и Нигер создадут альянс коллективной обороны

close
100%
Afolabi Sotunde/Reuters

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию о создании альянса коллективной обороны. Об этом в социальных сетях написал президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита.

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо нашего населения», — сообщил Гоита.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях