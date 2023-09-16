Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса коллективной обороны

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию о создании альянса коллективной обороны. Об этом в социальных сетях написал президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита.

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо нашего населения», — сообщил Гоита.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.