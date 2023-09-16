Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, планируют ли вводить масочный режим вслед за Домом правительства

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости введения допмер из-за заболеваемости

close
100%
Depositphotos

Масочный режим не будут вводить в Госдуме, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты парламента.

«В Госдуме масочный режим вводиться не будет», — сказали в ведомстве.

В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали, что не планируют вводить повсеместные ограничения, если для этого не будет серьезных оснований, и уточнили, что учреждения локально могут вводить такие меры, как масочный режим, на определенный период.

До этого в Доме правительства объявили о введении дополнительных профилактических мер, в том числе масочного режима, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Как стало известно, ученые выявили новый субвариант коронавируса «Пирола», который, считают специалисты, вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис», случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях