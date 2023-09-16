В Госдуме рассказали, планируют ли вводить масочный режим вслед за Домом правительства

Масочный режим не будут вводить в Госдуме, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты парламента.

«В Госдуме масочный режим вводиться не будет», — сказали в ведомстве.

В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали, что не планируют вводить повсеместные ограничения, если для этого не будет серьезных оснований, и уточнили, что учреждения локально могут вводить такие меры, как масочный режим, на определенный период.

До этого в Доме правительства объявили о введении дополнительных профилактических мер, в том числе масочного режима, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Как стало известно, ученые выявили новый субвариант коронавируса «Пирола», который, считают специалисты, вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис», случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.

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