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В Праге устроили антиправительственный митинг

ЧТК: на Вацлавской площади в Праге начался антиправительственный митинг

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David W Cerny/Reuters

На Вацлавской площади в центре Праги днем 16 сентября стартовал первый после летнего перерыва в политической жизни митинг против политики властей. Об этом сообщило местное агентство ČTK.

«Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга, вместо «Чехия против нищеты» теперь он звучит как «Чехия против правительства», — уточнили в СМИ.

Поясняется, что главный организатор митинга, лидер непарламентской партии «Право. Уважение. Профессионализм» Индржих Райхл призвал участников акции выразить свое недовольство деятельностью кабмина. Среди причин для недовольства активист привел экономические реформы.

Организаторы митинга анонсировали участие в митинге до 100 тысяч человек.

На митинге планировали выступить глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек, медицинский эксперт Ондржей Достал и другие общественные деятели.

Весной около 10 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг.

Ранее в Праге около 30 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг.

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