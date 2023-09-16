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Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи и встретился с Шойгу

Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье, где его встретил Шойгу

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Пресс-служба главы Минприроды РФ/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Как сообщается, председателя Госсовета Северной Кореи приветствовал почетный караул Преображенского полка.

Отмечается, что на этом аэродроме северокорейскому лидеру покажут образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын был глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации и ее производственными возможностями.

Утром 15 сентября северокорейский лидер в сопровождении министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова осмотрел заводы в Комсомольске-на-Амуре.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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