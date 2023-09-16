В Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не время ли Группе Семи обратиться к ООН и мировым державам с тем, что пришло время немедленно провести две мирные конференции?», — подчеркнул он.

По его словам, это необходимо сделать ради блага человечества, а также чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир.

По словам политика, международное сообщество неспособно взять на себя ответственность за решение глобальных проблем, пока идет война, поэтому широкое участие в разрешении вооруженных конфликтов без принятия какой-либо стороны конфликта необходимо для всех.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о желании стать посредником для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.