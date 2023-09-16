В Азербайджане допустили подписание мирного договора с Арменией до конца года

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона также призывает Ереван зафиксировать своей подписью под мирным договором признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем.

До этого Гаджиев заявил, что Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявлял, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.