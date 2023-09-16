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Азербайджан рассказал, как планирует решать имеющиеся вопросы с Арменией

Азербайджан нацелен мирно решить имеющиеся с Арменией вопросы

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Depositphotos

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос о том, может ли азербайджанская сторона прибегнуть к силе, как в 2020 году, Гаджиев подчеркнул, что не будет комментировать гипотетические сценарии.

Он отметил, что Баку — ответютветственным членом международного сообщества, всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права. 

Гаджиев утверждает, что Азербайджан нацелен на мирное решение всех существующих вопросов.

До этого Гаджиев заявил, что Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном «проклятьем» для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что «в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров» Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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