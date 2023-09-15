Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон не поедет на Генассамблею ООН

Politico: Макрон отказался от участия в Генассамблее ООН из-за плотного графика

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать участие в работе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на неназванных чиновников республики.

Согласно предварительной информации, глава государства отказался от поездки в США из-за плотного графика. В частности, в скором времени во Францию прилетит король Великобритании Карл III.

Как отметили авторы публикации, из-за массовых беспорядков в Париже и других городах страны визит английского монарха уже переносили. При этом ожидается, что в течение следующих двух недель Эммануэль Макрон также проведет переговоры с председателем Лейбористской партии Соединенного королевства Киром Стармером и папой Римским Франциском.

«Президент Франции Эммануэль Макрон проводит одну дипломатическую встречу за другой, но есть одно место, куда он не поедет — это Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке», — уточнил один из собеседников издания.

В материале подчеркивается, что в прошлом глава государства всего один раз пропускал ГА ООН. В то же время французский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию об отсутствии у Макрона важных новостей для зарубежных коллег. Источник указал, что ехать на мероприятие Всемирной организации необходимо только при наличии серьезной речи.

«Но во внешней политике Франции за этот год не было существенных изменений, о которых следовало бы сообщать в этом году», — пояснил глава ведомства.

Ранее стало известно о планах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга принять участие в открытии очередной сессии Генассамблеи ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях