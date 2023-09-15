Кремль ответил на вопрос о возможности награждения экипажа севшего в поле самолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что он пока не имеет какой-либо информации о возможности награждения экипажа самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

«Пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать», — сказал он.

До этого завкафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил, что был удивлен решению перенести посадку в Новосибирск.

По его словам, самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском, должны были принять в аэропорту Омска.

12 сентября Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Гендиректор авиакомпании объяснил аварийную посадку отказом одной из гидросистем. Пассажиры самолета, по последним данным, прибыли в Омск на поезде.

Ранее посадивший в 2019 году в поле самолет пилот Дамир Юсупов заявил, что гордится экипажем Airbus-A320 «Уральских авиалиний», который экстренно посадил самолет в Новосибирской области.