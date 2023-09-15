Путин и Лукашенко обсудят ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил ему обсудить ситуацию на Украине и другие вопросы, передает ТАСС.

Открывая мероприятие Путин рассказал Лукашенко о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно, но и, разумеется, по нашему самому острому вопросу, по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса», — сказал он.

Российский президент отметил, что рад новой встрече с белорусским коллегой, и поблагодарил Лукашенко за то, что он согласился приехать.

Ранее президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух стран станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике, включая импортозамещение.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.