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Путин и Лукашенко обсудят ситуацию на Украине

Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил ему обсудить ситуацию на Украине и другие вопросы, передает ТАСС.

Открывая мероприятие Путин рассказал Лукашенко о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно, но и, разумеется, по нашему самому острому вопросу, по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса», — сказал он.

Российский президент отметил, что рад новой встрече с белорусским коллегой, и поблагодарил Лукашенко за то, что он согласился приехать.

Ранее президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух стран станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике, включая импортозамещение.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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