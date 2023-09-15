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Трамп рассказал, что будет с Байденом в случае прихода к власти республиканцев

Трамп считает, что республиканцы выступят за обвинения против Байдена

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью радио SiriuxXM поделился своим мнением, что республиканцы в случае прихода к власти выдвинут обвинения нынешнему главе Белого дома Джо Байдену.

Трамп, беседуя с телеведущей Мегин Келли о возможном импичменте Байдена, заявил, что ранее демократы «так же поступили» и с ним.

«Если бы они не поступили так со мной, я думаю, никто официально этого не говорил, возможно, вы бы не стали этого делать с ними», — сказал он.

При этом политик назвал обвинения в свой адрес ложными.

«Думаю, по прошествии времени вы увидите, как республиканцы, когда они будут у власти, сделают это. Я не поддерживаю такое развитие событий, но именно это и случится», — заключил Трамп.

Также Трамп сообщил, что будет принимать участие в выборах президента Соединенных Штатов, не боясь обвинений и тюремного заключения, поскольку хочет спасти страну, которая «катится в ад».

При этом политик отметил, что «очень маловероятно», что помилует сам себя, если снова станет президентом страны, поскольку он не нарушал закон.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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