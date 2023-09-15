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В бундестаге предложили отменить санкции против РФ из-за эффекта бумеранга

В ФРГ выступили за отмену санкций против России на фоне роста числа банкротств

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Reuters

Германии пора отменить санкции в отношении России, потому что они привели к увеличению числа банкротств в ФРГ. Об этом заявила депутат бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как считает депутат, последствия экономической войны правительственной коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия, «зеленые» и Свободная демократическая партия, против России «становятся все более чудовищными».

По ее словам, рост расходов и «инфляция потребления» приводят все больше компаний к банкротству, пострадал производитель игрушек Haba, а в гастрономии каждая десятая компания находится под угрозой банкротства, то есть более 14 тысяч ресторанов, баров, закусочных и кафе.

Она подчеркнула, экономические показатели России, которую хотят разрушить санкциями, растут; доходы от нефти высоки, а способность ведения боевых действий «почти не тронута».

«Пора прекратить саморазрушающие санкции, которые не ударят по России и не помогут Украине, а вернутся бумерангом, разрушая граждан и бизнес в Германии», — заключила Дагделен.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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