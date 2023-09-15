Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в начале этой недели прибывший в Россию с официальным визитом, покинул Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 15 сентября северокорейский лидер в сопровождении министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина (КнААЗ им. Ю.А.Гагарина), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.