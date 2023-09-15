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Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Артем Геодакян/РИА Новости

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как заявлял Владимир Путин во время официального обеда в честь лидера КНДР, обе страны стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.

Ким Чен Ын в свою очередь отмечал, что Пхеньян поддерживает решения Путина и борьбу России с империализмом.

За день до этого глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, чем интересовался Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

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