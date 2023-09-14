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Великобритания, Германия и Франция не планируют снимать санкции с Ирана

Великобритания, Германия и Франция уведомили ЕС, что не снимут санкции с Ирана

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Vahid Salemi/AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он получил письмо от глав внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании по поводу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Боррель подчеркнул, что министры трех государств считают, что Иран не соблюдает свои обязательства с 2019 года, а проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров.

«Они выражают намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД — 18 октября 2023 года», — добавил Боррель.

До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены внимательно отслеживать расходование Ираном разблокированных $6 млрд размороженных активов и могут заморозить их повторно.

Миллер подчеркнул, что после поступления на банковские счета в Катаре активы Ирана попадут «под строгий надзор» Минфина США.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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