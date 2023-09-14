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Министр обороны Китая перестал появляться на публике

Reuters: министр обороны КНР две недели не появлялся на публике

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Britta Pedersen/Global Look Press

Министр обороны КНР Ли Шанфу, не появлявшийся на публике в течение двух недель, внезапно отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех чиновников, которые находятся в курсе ситуации.

В материале указано, что 7-8 сентября глава китайского министерства должен был принять участие в заседании с представителями Ханоя. Правительство Вьетнама каждый год организовывает на своей границе данное мероприятие, которое посвящено обсуждению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Однако, по данным агентства, совещание пришлось отложить. За несколько дней до встречи Пекин сообщил, что Ли Шанфу нездоровится.

«Внезапная отмена поездки Ли последовала за необъяснимой отставкой бывшего министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который также долгое время не появлялся на публике», — говорится в статье.

При этом агентство отметило, что в это же время в руководстве элитных Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) произошли кадровые перестановки.

Согласно имеющейся информации, в последний раз глава дипломатического ведомства страны появился на официальном мероприятии 25 июня 2023 года. Тогда у него состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

После этого Цинь Ган почти на месяц пропал из публичного поля. Его отсутствие власти страны также связывали с ухудшением самочувствия, уточняется в статье.

Ранее в КНР заявили о важной роли России в процессе построения новой модели мира.

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