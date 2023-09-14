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В США заявили о необходимости расширить спектр помощи Армении

Госдеп США призвал власти нарастить помощь Армении в сфере обороны

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Depositphotos

Правительство США должно принять меры для развития Армении, нарастив предоставляемую республике помощь и усилив сотрудничество в оборонной сфере. На это указала исполняющая обязанности помощника американского государственного секретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает ТАСС.

В четверг, 14 сентября, она приняла участие в слушаниях в комитете по иностранным делам сената США. При этом Ким призвала увеличить спектр направлений, по которым Вашингтон оказывает Еревану поддержку.

«Будь то помощь в развитии, оборонное партнерство, работа в сфере безопасности», — пояснила представитель госсекретаря.

По ее словам, США следует расширить предоставляемую Армении помощь «насколько это возможно».

Также в ходе своего выступления Ким заявила, что еще рано говорить об изменении политики Еревана в отношении Москвы. Тем не менее Белый дом активно убеждает армянские власти в необходимости отказаться от партнерства с РФ, подчеркнула она.

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности. В качестве причины глава правительства назвал продолжающийся конфликт на Украине.

Ранее в Ереване заявили, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе.

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