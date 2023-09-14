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В США рассказали, какие города потеряет Украина в случае продолжения боевых действий

Экс-разведчик Риттер предрек Украине потерю Харькова и Днепропетровска

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения боевых действий Украина лишится Харькова, Днепропетровска и Николаева. Об этом он рассказал в интервью Дэнни Хайфону.

«Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт», — сказал Риттер.

Ранее экс-разведчик заявлял, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

По его мнению, Украина и Запад до сих пор не осознали, что Москва не заинтересована в бесплодных переговорах, которые не приносят видимых результатов.

До этого министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее в России оценили, когда завершится напряженный период в зоне СВО.

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