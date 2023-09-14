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В США предупредили о возможной потере Украиной территорий до переговоров с РФ

Экс-морпех Берлетик: Украина потеряет территории еще до переговоров с Россией

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Depositphotos

Киев рискует лишиться части территорий еще до начала переговоров с Москвой по урегулированию конфликта. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик, интервью которого опубликовано на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайвона.

По словам экс-военнослужащего, Россия никогда не отдаст Украине свои новые регионы, так как они уже официально вошли в состав страны. При этом те, кто рассчитывает на иное развитие событий, «живут в мире абсолютных фантазий».

«Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров», — подчеркнул Берлетик.

Он добавил, что Вашингтон использует украинский конфликт исключительно как инструмент борьбы против Москвы. Американскому правительству нет дела до того, сколько людей и территорий потеряет Украина в ходе боевых действий, резюмировал бывший морской пехотинец.

11 сентября Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas заявил, что западная техника не сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне конфликта. Как он сказал, даже современные британские танки Challenger 2 не способны конкурировать с российскими образцами. Вооружения, поставленные США и их союзниками, «горят так же легко», как и уже имевшаяся у Украины техника.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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