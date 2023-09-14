Борис Джонсон призвал передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал передать Украине американские ракеты большой дальности ATACMS, так как ВС РФ эффективно противодействуют РСЗО HIMARS. Он отметил, что Киеву необходима «более совершенная дальнобойная артиллерия». Об этом он написал в статье для журнала Spectator.

«Украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы сбивать российские вертолеты. Им нужны системы типа Patriot, чтобы защитить себя от нападения с воздуха, им нужна более совершенная дальнобойная артиллерия… HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow», — написал бывший премьер Британии.

Джонсон также раскритиковал позицию Вашингтона по поставкам оружия Киеву. Он отметил, что Украине нужны «200 более совершенных баллистических систем, таких как ATACMS», в то время как в запасе у США их тысячи.

11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

По данным агентства Reuters, администрация Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью.

Ранее в США заявили о способности РФ уничтожить ракеты ATACMS в случае их передачи ВСУ.