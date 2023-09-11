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В США заявили о способности РФ уничтожить ракеты ATACMS в случае их передачи ВСУ

Экс-морпех США Берлетик: ВС РФ уничтожат ракеты ATACMS в случае их передачи ВСУ

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Global Look Press

Российские войска способны уничтожить дальнобойные ракеты ATACMS, которые Вашингтон может передать Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.

«Русские могут перехватить его — они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, перехватят и ATACMS», — утверждает военный.

Берлетик также заявил, что российские войска уже укрепились на ряде направлений и что «Москва давно готова» к тому, что украинская армия может начать использовать ATACMS для ударов по российской территории.

Между тем несколькими днями ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом не исключает начала поставок ATACMS Украине, но пока не готов объявить о таком шаге.

6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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