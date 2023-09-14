В Совфеде раскрыли скрытый смысл БРИКС

Незападные страны чувствуют себя надежнее за счет БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на материал Wall Street Journal о том, что Запад не смог заставить развивающиеся страны поддержать Украину на фоне российской военной спецоперации.

«Один из важнейших скрытых смыслов БРИКС, в силу которого к нему тянет многие развивающиеся страны, это стремление иметь новую точку опоры, чтобы не быть вынужденными подчиняться США и коллективному Западу. БРИКС дает такую точку опоры. С ней незападные страны чувствуют себя самостоятельнее и надежнее», — написал Пушков.

15-й саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно. В рамках встречи стороны, в частности, договорились о расширении организации. В следующем году в состав должны войти Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.