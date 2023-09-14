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Председатель сессии ГА ООН планирует провести встречу с Лавровым

Председатель сессии ГА ООН Фрэнсис намерен провести встречу с Лавровым

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Shutterstock

Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 25 сентября, он планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом Фрэнсис сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, ожидается встреча с Лавровым. Фрэнсис будет обсуждать с российским министром те вопросы, которые тот поднимет. Он подчеркнул, что Россия является активным участником мирового сообщества и очень активным членом семьи ООН.

Председатель сессии Генассамблеи ООН отметил, что у него уже сложились прочные рабочие отношения с делегацией России. Фрэнсис подчеркнул, что хотел бы обеспечить, как это и необходимо на его посту, чтобы к России, являющейся ключевым игроком в системе, относились с уважением и на равноправной основе, как ко всем другим делегациям.

Фрэнсис заявил, что РФ играла активную роль во всех ключевых переговорах в рамках ООН. Она вносит значительный вклад в итоги этих дискуссий. Фрэнсис выразил надежду, что такое положение продолжится и дальше.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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