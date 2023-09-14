В Иране прокомментировал учения Армении и США

МИД Ирана сообщил, что глава министерства Амир Абдоллахиян заявил о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства в социальной сети Twitter.

По словам иранского министра, любое присутствие иностранных вооруженных сил является причиной осложнения ситуации в Закавказье. Он подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в регионе и урегулирования Карабахского конфликта наиболее эффективными являются региональные форматы взаимодействия, особенно формат 3+3 (Армения, Азербайджан, Россия, Турция, Иран, Грузия).

Также стороны обсудили защиту реки Арс от загрязнения.

До этого в Госдепе заявили, что военные учения Армении и США не связаны с конфликтом. Учения будут проходить в Армении с 11 по 20 сентября. Они проводятся на базе учебного центра «Зар». Среди их целей — повышение слаженности подразделений, которые участвуют в миротворческих миссиях, и обмен опытом в нескольких областях.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.