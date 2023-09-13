Блинкен назвал Россию и КНР самой острой угрозой миропорядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете. Об этом он сказал в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса, передает РИА Новости.

Он в том числе отметил, что действия России на Украине являются «самой актуальной угрозой международному порядку», а самый значительный долгосрочный вызов он видит в Китае.

По мнению главы государственного департамента, Пекин сочетает в себе стремление переписать миропорядок со все более реальными возможностями это осуществить.

Блинкен заключил, что Пекин и Москва в рамках своего партнерства работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий. Он заключил, что теперь отношения КНР и России «не имеют предела».

В начале сентября помощник шефа Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер заявлял, что Китай отказывается от поддержания военных каналов связи с США.

Ранее в США оценили стратегию по сдерживанию КНР.