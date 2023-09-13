Армения предложила Азербайджану зеркально отвести войска

В МИД Армении предложили Азербайджану зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения.

«В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба СССР 1975 года», — сообщили в министерстве.

2 сентября Пашинян призвал власти Азербайджана предоставить гарантии безопасности для армян в Нагорном Карабахе. По его словам, из-за их отсутствия прогресс по мирным переговорам с Баку затянулся, а без взаимного признания территориальной целостности мирные переговоры невозможны.

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание территориальной целостности Азербайджана было сделано для защиты армянской территории.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.