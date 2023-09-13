В США новую западную помощь Киеву поставили под сомнение

Дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована, пишут авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs.

«Дальнейшая приверженность Запада Украине не может быть гарантирована. Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины», — говорится в публикации.

По мнению журналистов, если поддержка Украины ослабнет в ЕС, то у Киева останется прочный фундамент в лице США. При этом они считают, что потеря помощи из Вашингтона «имела бы куда более драматичный эффект», так как все военные обязательства Вашингтона перед Киевом соответствуют совокупным военным обязательствам Евросоюза перед ним же.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американская администрация намерена принять дополнительные меры, направленные на укрепление украинской системы ПВО.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.