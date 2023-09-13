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Заместитель генсека НАТО посетит Молдавию

Заместитель генсека НАТО Джоанэ посетит Молдавию с официальным визитом

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Vladislav Culiomza/Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ посетит Кишинев с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ. Стороны обсудят укрепление демократии в Молдавии и модернизацию страны. Об этом пишет издание NewsMaker.

Как отметили в правительстве Молдавии, в ходе визита запланирована встреча Мирчи Джоанэ с главой государства Маей Санду.

«Хочу отметить важность этого визита. В рамках встреч будут обсуждать последние события, касающиеся безопасности в регионе <…>. В частности, будет обсуждаться развитие возможностей обеспечения безопасности, обороноспособности, борьбы с дезинформацией и усиление устойчивости нашей страны», — сказал Водэ.

Он отметил, что в Кишиневе высоко ценят вклад Североатлантического альянса в обороноспособность Молдавии.

Заместитель генерального секретаря НАТО прибудет в страну 13 сентября и пробудет в Молдавии до пятницы, говорится в тексте.

До этого Кишинев обвинил Россию в том, что молдаване не хотят вступать в НАТО. Президент Молдавии Майя Санду считает, что на данный момент не время проводить национальный референдум, чтобы узнать позицию населения по сохранению нейтралитета страны. По ее словам, граждане продолжают выступать против вступления в НАТО «под влиянием российской пропаганды».

Ранее в НАТО призвали Молдавию отказаться от нейтралитета и вступить в альянс.

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