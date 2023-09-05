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В НАТО призвали Молдавию отказаться от нейтралитета и вступить в альянс

В Европейском комитете по развитию НАТО призвали Молдавию вступить в организацию

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Vladislav Culiomza/Reuters

Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Молдавию отказаться от нейтралитета и вступить в организацию. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Я призываю европейскую Молдавию вступить в НАТО и отказаться от нейтралитета», — говорится в публикации. Также в ней отмечена президент республики Майя Санду.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил о помощи НАТО в укреплении оборонного потенциала страны.

«Отмечу, что альянс выразил поддержку европейской интеграции Молдавии, а также проведению демократических реформ, происходящих в нашей стране. В декларации участников саммита говорится, что НАТО увеличит политическую поддержку Молдавии, укрепит ее устойчивость, в том числе с помощью наращивания оборонного потенциала», — заявил Попеску.

До этого опрос показал, что большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. По его данным, 63,5% опрошенных молдаван считают, что страна не должна быть членом НАТО.

Ранее депутат парламента Молдавии Нестеровский разорвал флаг НАТО на митинге.

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