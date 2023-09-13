В МИД России опровергли слухи о подготовке госпереворота в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросом» информацию о подготовке государственного переворота в Армении, сообщает РИА Новости.

Информация о том, что в Армении планируется произвести государственный переворот, появилась в социальных сетях — утверждается, что в Армению якобы переброшено до 2000 бойцов группы «Вагнер». Каких-либо подтверждений этой информации нет.

«Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на отсутствие у руководства Армении планов рассорить народы двух стран.

До этого было объявлено, что совместные военные учения Армении и США под названием «Eagle Partner 2023» пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил озабоченность Москвы по поводу проведения этих маневров с участием США и подчеркнул, что Армения, как член ОДКБ, должна придерживаться практики учений с союзниками.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.