Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный, лидеры кратко пообщались. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, «несмотря на занятость».

«Я очень рад вас видеть. Тем более, что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений», — ответил президент РФ.

По данным агентства, встреча лидеров двух стран прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Они коротко пообщались, далее планируется осмотр космодрома и переговоры.

Как сообщает ТАСС, поезд Ким Чен Ына остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса, после чего к его вагону был подан трап с красной дорожкой, по бокам которого стояли военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу. Главы двух государств в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».