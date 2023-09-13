Ким Чен Ыну в России подарили фотографии советских космонавтов с их автографами

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подарил руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну фотографии советских космонавтов с их автографами, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ыну были вручены три исторические фотографии. На двух групповых снимках запечатлены советские космонавты, в том числе и Юрий Гагарин. Еще на одной фотографии изображен ученый и конструктор Сергей Королев.

В Минприроды РФ отметили, что подлинные автографы, которые герои снимков оставили под своими изображениями, делают эти фотографии уникальными.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и РФ.

Свою позицию глава Северной Кореи высказал по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники.

12 сентября руководитель Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.