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В Госдепартаменте США назвали Нагорный Карабах страной

Глава пресс-службы Госдепа США Миллер назвал Нагорный Карабах страной

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Depositphotos

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал Нагорный Карабах страной. Его слова на брифинге передает ТАСС.

Как указал Миллер, за последние сутки по маршруту через Агдам в Нагорный Карабах проследовала одна партия гуманитарной помощи.

«Так что мы повторим свой призыв по этому конкретному вопросу о важности открытия обоих коридоров в страну. В более краткосрочной перспективе. А в более долгосрочной перспективе — к достижению двумя странами (Азербайджаном и Арменией. — «Газета.Ru») окончательного соглашения», — сказал представитель Госдепа США.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассчитывает, что в скором времени параллельно с Агдамским маршрутом станет возможным разблокировать Лачинский коридор.

До этого Соединенные Штаты призвали к возобновлению движения по Лачинскому коридору. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон призывает правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору.

11 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что власти Азербайджана не пускают гуманитарную помощь в Нагорный Карабах с 26 июля.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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