В США запущен процесс импичмента Байдена

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CBC News.

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование для подготовки импичмента президента Джо Байдена. <..> Этот логичный и последовательный шаг даст нашим комитетам все полномочия для сбора фактов и предоставления ответов американской общественности», — заявил он.

Несмотря на то, что конкретных доказательств вовлеченности Байдена и его семьи в коррупционные схемы нет, по словам Маккарти, уже собранные данные «рисуют картину культуры коррупции».

Подозрения касаются преимущественно злоупотреблением Джо Байденом своими полномочиями в пользу своего сына Хантера.

До этого Punchbowl News писало, что республиканец Маккарти готов начать процедуру импичмента Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.