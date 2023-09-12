Небензя рассказал, как часто в ООН поднимается вопрос поставок оружия на Украину

Россия каждый месяц предлагает Совету Безопасности ООН проводить заседания, посвященные воздействию поставок западного оружия на Украину на перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Москвы при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, встреча 12 сентября также посвящена данному вопросу. Участники заседания в очередной раз обсуждают, как безудержное снабжение Киева военной техникой влияет на возможность скорого завершения боевых действий, отметил дипломат.

«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», — подчеркнул Небензя.

Также на заседании Совбеза ООН был поднят вопрос об использовании украинскими военными кассетных боеприпасов. Как сказала заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу, такие снаряды должны «уйти в историю». При этом в качестве подтверждения своих слов она напомнила, что руководитель ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному отказу от применения данных бомб.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует поставить в зону украинского конфликта дальнобойные ракеты с кассетной боевой частью.