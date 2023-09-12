Финляндия продает здание культурного центра в Санкт-Петербурге

Генеральный директор финской государственной компании Governia, владеющей зданием культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге, Кай Хейнонен, заявил, что Хельсинки намерены продать или сдать здание центра в аренду. Об этом пишет Helsingin sanomat.

Стремление избавиться от помещения он объяснил отсутствием оснований для продолжения удержания его в собственности.

Отмечается, что прямая продажа здания невыгодна, поскольку в соответствии с законодательством РФ для нее необходимо разрешение российского государства, при этом цена продажи не может составлять более половины рыночной стоимости недвижимости, а с выручки при продаже должен быть уплачен налог.

Деятельность культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге была приостановлена летом 2022 года.

До этого сообщалось, что Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства в Турку.

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