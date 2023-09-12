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Глава МИД Германии призвала «накрыть Украину зимним защитным зонтиком»

Бербок призвала партнеров к зиме создать над инфраструктурой Украины зонт из ПВО

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Global Look Press

К зиме над инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Бербок, ее визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в ожидании холодного времени года.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны поставить зимний защитный зонт противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — сказала она.

Глава немецкого МИД рассказала, что Германия в ближайшие месяцы хочет «продолжить работать» с системами ПВО IRIS-T. Она также призвала партнеров Берлина «продвигать среди партнеров предоставление имеющихся систем противовоздушной обороны с учетом зимнего периода».

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назначенные на 2024 год учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender) предполагают отработку операции стран блока по подавлению и преодолению российской противовоздушной обороны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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