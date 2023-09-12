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В Словакии объяснили готовность Зеленского продолжать конфликт на Украине

Экс-премьер Словакии Фицо: Украина готова продолжать конфликт из-за денег Запада

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Alina Smutko/Reuters

Бывший премьер-министр Словакии и глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо связал готовность президента Украины Владимира Зеленского продолжать военный конфликт с финансовой помощью стран Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Я послушал последнее заявление президента Украины Зеленского, в котором он сказал, что готов к длительной войне, ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет…» — заявил Фицо.

По его мнению, Украина функционирует только за счет иностранных финансовых вливаний. Политик назвал подобное развитие событий «полной ерундой».

Ранее обозреватель издания The Guardian Джон Кэмпфнер выразил мнение, что Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре.

«Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану. <...> Одним словом, вскоре внутри Европейского Союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», — сказано в статье Кэмпфнера.

До этого Роберт Фицо заявил, что в его стране солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи.

Ранее в Словакии рассказали о необходимости празднования Дня Победы.

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