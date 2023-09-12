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Ким Чен Ына встретил в Приморском крае глава Минприроды

Глава Минприроды Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского министерства.

«Лидера Корейской Народно-Демократической Республики [Ким Чен Ына] на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов», — уточнили в Минприроды РФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прибытии Ким Чен Ына в Россию.

Также в Министерстве иностранных дел РФ назвали одну из возможных тем обсуждения в ходе визита Ким Чен Ына. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко не исключал, что во время поездки лидера КНДР в Россию может быть поднята тема реализации проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до корейского порта Раджин.

Ранее в Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Ким Чен Ына.

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