В МИД РФ рассказали об отношениях России и КНДР

Отношения между Россией и Северной Кореей развиваются по нескольким направлениям, и российская сторона старается поддерживать их. Об этом kp.ru рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на фоне предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы видим то, что устраивают западники уже на протяжении многих лет вокруг ситуации на Корейском полуострове. По большому счету, мы были одними из немногих, кто на протяжении всех этих лет раскрывал этимологию кризиса в этом регионе, называя вещи своими именами», — отметила Захарова.

Говоря о предстоящей встрече лидеров двух стран, представитель МИДа отметила, что комментарии по поводу подобных саммитов и встреч даются только в администрации президента России.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Где планируется встреча Путина и Ким Чен Ына, Песков не сообщил. Говоря о сроках встречи, он сказал, что она состоится «на днях».

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко до этого не исключил, что во время поездки лидера КНДР в Россию может обсуждаться тема проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР).

Ранее в США назвали последствия встречи Путина и Ким Чен Ына.